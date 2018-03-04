شاهد.. نجاح زراعة قوقعة لمريضين في عسير

أبها(صدى):

نجح الدكتور الاستشاري يحيى بن ظافر الأحمري، في إجراء عمليتي زراعة قوقعة لمريضين بمستشفى أحد رفيدة العام في عسير، تعدان الأولى من نوعهما بالمنطقة الجنوبية، إحداها للشاب محمد بن عبدالقادر البالغ من العمر 16 عامًا، والأخرى للمواطن عبدالله عسيري الذي يبلغ من العمر 50 عاماً.

وقال ” الأحمري ” إن هذا الإنجاز الطبي هو الأول من نوعه بمنطقة عسير، والتي اعتبرها انطلاقة لهذا النوع من العمليات التي تتم للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع الحسي العصبي والذين لا يستفيدون من استخدام أجهزة السمع الاعتيادية، مؤكدًا أنه يمكن للأطفال والبالغين استخدام القوقعة المزروعة بفاعلية سواء ولدوا بضعف سمع أو حدث فقدان السمع في مرحلة لاحقة.

يذكر أن زراعة القوقعة الصناعية ” الأذن الإلكترونية ” وسيلة من الوسائل التي قدمها البحث العلمي في السنوات الأخيرة لمساعدة الصم على تجاوز إعاقتهم وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعتبر الإعاقة السمعية في المملكة من أعلى النسب على المستوى العالمي، إذ قد تصل إلى 10% أو أكثر نظرًا لزواج الأقارب.