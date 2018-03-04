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سلطان بن سحيم يوضح أهمية استمرار التعاون السعودي المصري

سلطان بن سحيم يوضح أهمية استمرار التعاون السعودي المصري
عادل الحربي(صدى):

أشاد رئيس المعارضة القطرية سلطان بن سحيم آل ثاني ، بالعلاقة القوية التي تجمع أكبر دولتان في الشرق الأوسط وهما السعودية ومصر .

وقال رئيس المعارضة القطرية ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” السعودية ومصر هما اكبر دولتان في الشرق الأوسط .. واستمرار تعاونهما يخدم استقرار أمن المنطقه ” .

وتابع قائلًا ” في الوقت الذي يصر فيه البعض على زعزعة أمن مصر والمنطقه .. تأتي السعودية عبر زيارة ولي عهدها لمصر لتأكد على أهمية دعم استقرار مصر وإعادة التوازن للمنطقة ” .


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