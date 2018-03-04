أمير جازان يرعي حفل تسليم جائزة جازان للتفوق والإبداع

سعيد العجل(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد الناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ورئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع مساء ‪الثلاثاء المقبل‬ حفل تسليم الجائزة في دورتها الثانية عشرة، وذلك بفندق راديسون بل.

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‪وأعرب أمين عام جائزة جازان للتفوق والإبداع الدكتور إبراهيم أبو هادي عن بالغ شكره وامتنانه لأمير المنطقة ولسمو نائبه على الدعم الذي تحظى به الجائزة وأسهم في تطورها وحقق لها الحضور والريادة .

‪وقال أبو هادي، إن الجائزة في دورتها الثانية عشرة تحتفي بعدد كبير من المبدعين والمبدعات الذين أخلصوا وتفانوا في خدمة وطنهم والمجتمع، مضيفا أن الجائزة باتت علامة فارقة في سماء الوطن، ومحط اهتمام الطموحين الشغوفين بالمعرفة والإبداع

‪وأوضح أمين عام الجائزة أبو هادي، أن 12 عاما من تاريخ وعمر الجائزة تجسد حرص الوطن وقادته على نشر ثقافة التميز، بهدف خلق بيئة مثالية تضمن لأفراد المجتمع التنافس الشريف للتتويج بها .

‪وأكد أبو هادي أن الجائزة ستشهد في الفترة القادمة تحولا جذريا في طبيعة دورها ومهامها بما يواكب الروح المتجددة وقيم الرقي والتميز والإبداع التي أسست لها رؤية الوطن 2030، وقال بأن الجائزة ستتحول من جائزة محلية لتلعب دورا إقليميا ودوليا بما يعكس دور الوطن الضخم والهائل في خلق جيل قادر على الإبداع والابتكار .

‪وقدم أبو هادي شكره لأعضاء مجلسي الأمناء والإدارة ‬منوها بالجهود الجليلة التي بذلوها للرقي بالجائزة حتى احتلت مكانة مرموقة في الساحة الوطنية. كما هنأ الفائزين والفائزات بالجائزة في دورتها الثانية عشرة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لمواصلة التميز العلمي والإبداعي .