تفاعل كبير مع وسم ” الأمير محمد بن سلمان نور مصر “

نايف السالم(صدى):

حقق هاشتاق ” الأمير محمد بن سلمان نور مصر ” ، تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر ” تويتر ” ، خلال الساعات الأولى من صدور بيان من الديوان الملكي يتضمن مغادرة ولي العهد محمد بن سلمان ، لزيارة جمهورية مصر العربية ، اليوم الأحد .

وجاء ذلك فور صدور بيان من الديوان الملكي ، تضمن نصه ” بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – غادر بحفظ الله ورعايته، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الأحد 16 / 6 / 1439هـ الموافق 4 / 3 / 2018م، لزيارة جمهورية مصر العربية، وذلك استجابة للدعوة المقدمة لسموه من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، يلتقي خلالها بفخامته، وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، حفظ الله سموه في سفره وإقامته ” .

وتضمن الهاشتاق آلاف التغريدات التي رحبت في محتواها بسمو ولي العهد ، متمنين له طيب الإقامة في بلده الثاني .