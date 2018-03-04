” الشيخ ” يوجه نصيحة قانونية لمن رفضت تنفيذ أحكام قضائية

عادل الحربي(صدى):

وجه الدكتور أحمد الشيخ، الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمشرف العام على بيت الخبرة للإستشارات القانونية والمالية (روافد)، نصيحة للأشخاص الذين رفضت الجهات الحكومية تنفيذ أحكام قضائية لهم.

وقال ” الشيخ ” عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” في حال امتناع أي دائرة حكومية عن قبول طلبات من صدرت لهم الأحكام القضائية النهائية أو امتنعت عن تنفيذها فالجهة المخولة بذلك هي إمارة المنطقة ” .

وتابع أستاذ القانون بجامعة جدة، ” أن الجهة المخولة بتنفيذ الحكم في إمارة المنطقة التي تتبعها الجهة المحكوم عليها كما هو تسلسل النظام الإداري ” .