” الشيخ ” يوجه نصيحة قانونية لمن رفضت تنفيذ أحكام قضائية
وجه الدكتور أحمد الشيخ، الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمشرف العام على بيت الخبرة للإستشارات القانونية والمالية (روافد)، نصيحة للأشخاص الذين رفضت الجهات الحكومية تنفيذ أحكام قضائية لهم.
وقال ” الشيخ ” عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” في حال امتناع أي دائرة حكومية عن قبول طلبات من صدرت لهم الأحكام القضائية النهائية أو امتنعت عن تنفيذها فالجهة المخولة بذلك هي إمارة المنطقة ” .
وتابع أستاذ القانون بجامعة جدة، ” أن الجهة المخولة بتنفيذ الحكم في إمارة المنطقة التي تتبعها الجهة المحكوم عليها كما هو تسلسل النظام الإداري ” .
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