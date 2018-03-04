3 خطوات بسيطة لانقاص الوزن في أسبوع

متابعات(صدى):

ان كنت ممن يبحثون عن أفضل الاساليب التي تساعدك على خسارة الوزن، من الضروري أن تختاري الاسلوب المثالي الذي يعيد اليكِ جسمكِ الرشيق والنحيف.تعرفي الى طريقة انقاص الوزن في اسبوع بخطوات بسيطة.

1- شرب كميات كبيرة من الماء

احرصي على شرب على الاقل ليترين من الماء خلال اليوم حيث يساعدك على التخلص من السموم الزائدة المتراكمة في جسمك ويؤدي الى حرق وإذابة الدهون والسيلوليت المتراكمة في مختلف انحاء جسمك.

2- ممارسة الرياضة

الجأي الى التمارين الرياضية المخصصة لانقاص وزن الجسم وحرق السعرات الحرارية وذلك 3 مرات في الاسبوع على الاقل.

3- تناول الفاكهة والخضار

ان تناول الفاكهة والخضار الغنية بالالياف بين الوجبات يساعدك على الشعور بالشبع مما ينقص الوزن بشكل ملحوظ خلال وقت قصير.