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بالفيديو .. انتشال جثث الأطفال بعد استهداف الأحياء السكنية بدوما

بالفيديو .. انتشال جثث الأطفال بعد استهداف الأحياء السكنية بدوما
دمشق(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لقوات الدفاع المدني السوري ، أثناء انتشالها لجثث الأطفال من الساحات .

وجاء ذلك ، بعد استهداف النظام للأحياء السكنية في مدينة دوما ، بقذائف المدفعية والغارات الجوية .


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