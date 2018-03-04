بالفيديو .. انتشال جثث الأطفال بعد استهداف الأحياء السكنية بدوما

دمشق(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لقوات الدفاع المدني السوري ، أثناء انتشالها لجثث الأطفال من الساحات .

وجاء ذلك ، بعد استهداف النظام للأحياء السكنية في مدينة دوما ، بقذائف المدفعية والغارات الجوية .