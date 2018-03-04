بالفيديو .. انتشال جثث الأطفال بعد استهداف الأحياء السكنية بدوما
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لقوات الدفاع المدني السوري ، أثناء انتشالها لجثث الأطفال من الساحات .
وجاء ذلك ، بعد استهداف النظام للأحياء السكنية في مدينة دوما ، بقذائف المدفعية والغارات الجوية .
#الدفاع_المدني_السوري : إنتشال جثث الأطفال من الساحات، جراء استهداف الأحياء السكنية في مدينة #دوما بقذائف المدفعية والغارات الجوية.
#الغوطة_الشرقية pic.twitter.com/W930wijwWj
— قناة وصال (@Wesal_TV) ٤ مارس، ٢٠١٨
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