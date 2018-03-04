” إيموجي موفي ” يحصد جائزة راتزي أسوأ فيلم

أماني الغامدي(صدى):

تمكن فيلم الرسوم المتحركة (​إيموجي موف​ي) من التفوق على جميع الأفلام المرشحة لجائزة التوتة الذهبية السنوية المعروفة أيضا بجوائز راتزي في فئة أسوأ فيلم بينما وفي خبر مفاجئ حصل توم كروز وميل جيبسون على جائزة أسوأ أداء لعام 2017.

وحصل فيلم (إيموجي موفي) الذي يدور حول أيقونات تعبيرية متكلمة على أربع جوائز راتزي منها أسوأ فيلم وإخراج وسيناريو.

وجوائز راتزي التي تمنح سنويا منذ عام 1980 هي النسخة الهزلية من جوائز الأوسكار وجائزتها توتة مطلية باللون الذهبي قيمتها 4.97 دولار.