‪” التوعية المصرفية ” توضح الفرق بين بطاقات الدفع

عادل الحربي(صدى):

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، الفرق بين بطاقة الصرف الآلي والبطاقة الائتمانية وبطاقة الحسم الشهري.

وقالت اللجنة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن بطاقة الصرف الآلي، تصنف من بين بطاقات الخصم المباشر ” Debit card ” ، بحيث يتم خصم قيمة السحب النقدي أو قيمة المشتريات بواسطة نقاط البيع ” POS ” بشكل فوري من حساب العميل في حال توفر رصيد بالحساب.

وأشارت، إلى أن البطاقة الائتمانية، هي بطاقة مصدرة من إحدى الجهات المرخصة تمكن حاملها محليًا ودوليًا الحصول بشكل مسبق على النقد أو السلع أو الخدمات من المؤسسات التجارية على أن يسدد حامل البطاقة لاحقًا أو حسب الاتفاقية المبلغ المستحق على البطاقة.

وتابعت، بطاقة الحسم الشهري، هي بطاقة مشابهة لبطاقة الائتمان إلا أن حامل البطاقة ملزم بسداد كامل المبلغ المستحق على البطاقة عند استلام كشف الحساب أو في تاريخ الاستحقاق المحدد في الكشف.