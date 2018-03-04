إجبار مهندس هندي على الزواج تحت تهديد السلاح

نيودلهي(صدى):

في الهند ” بلد العجائب ” ، ليس لوجود ظواهر وطقوس وعادات اجتماعية مختلفة فقط، ولكن لما حدث من إجبار أحد الشباب على الزواج من فتاة تحت تهديد السلاح بعد اختطافه.

وكان من الشائع اجبار الفتيات على الزواج، لكن أن يحدث ذلك مع أحد الرجال فهو أمر صعب وعجيب أن يتقبله أو يستوعبه أحد.

وأظهر مقطع فيديو على الإنترنت، وقائع إجبار شاب يدعى ” فيند كومار ” ، يبلغ من العمر ٢٩ عاماً، على أداء طقوس الزفاف فى ولاية بيهار الهندية.

وتم اختطاف ” كومار ” ، الذى يعمل مهندساً، أثناء حضوره حفل زفاف صديقه، وخلال الحفل حمله مجموعة من الرجال بعيداً قبل توجيه مسدس على رأسه بعد فترة وجيزة، وفى بداية الفيديو يؤكد أنه ليس لديه موافقة ولم يُحضر والديه، وبعد ثوانٍ تم وضع بندقية على رأسه.

وقال أحد أصدقاء ” كومار ” ، ” لقد اختطفتنى عائلة الفتاة خلال حفل الزفاف وطلبوا منى الخروج معهم، وأخذونى إلى منزل حيث أُجبرت على وضع (فرميليون) فى شعر فتاة كأحد طقوس الزواج، ولم أرها ولا أعرف من هي ” .

ويعد الزواج القسرى أو بالإجبار فى الهند طقساً يُعرف باسم ” باكودوا فيفاه ” ، وعادة ما تقوم به الأسر التى يقال إنها تبحث عن عرسان مناسبين.