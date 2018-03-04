5 حالات يسحب فيها جهاز الصرف الآلي البطاقة
أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك ، أبرز الحالات التي يسحب فيها جهاز الصرف الآلي البطاقة .
وأشارت اللجنة إلى هذه الحالات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، والتي تمثلت في :
1- إدخال الرقم السري بالخطأ أكثر من ثلاث مرات
2- إذا كانت مسروقة أو مفقودة
3- إذا تركت البطاقة لمدة ثواني عدة و لم تؤخذ
4- إذا كان هناك عطل أو خلل فني في جهاز الصرف الآلي
5- إذا كان هناك مشكلة بالبطاقة
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 3 ساعات
وش الجديد طيب
والاتبون بس تنهبون المواطنين لازم ندفع
بدل فاقد او ماشابه ذالك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43419 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,