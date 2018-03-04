5 حالات يسحب فيها جهاز الصرف الآلي البطاقة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك ، أبرز الحالات التي يسحب فيها جهاز الصرف الآلي البطاقة .

وأشارت اللجنة إلى هذه الحالات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، والتي تمثلت في :

1- إدخال الرقم السري بالخطأ أكثر من ثلاث مرات

2- إذا كانت مسروقة أو مفقودة

3- إذا تركت البطاقة لمدة ثواني عدة و لم تؤخذ

4- إذا كان هناك عطل أو خلل فني في جهاز الصرف الآلي

5- إذا كان هناك مشكلة بالبطاقة