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5 حالات يسحب فيها جهاز الصرف الآلي البطاقة

5 حالات يسحب فيها جهاز الصرف الآلي البطاقة
علي القحطاني(صدى):

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك ، أبرز الحالات التي يسحب فيها جهاز الصرف الآلي البطاقة .

وأشارت اللجنة إلى هذه الحالات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، والتي تمثلت في :

1- إدخال الرقم السري بالخطأ أكثر من ثلاث مرات
2- إذا كانت مسروقة أو مفقودة
3- إذا تركت البطاقة لمدة ثواني عدة و لم تؤخذ
4- إذا كان هناك عطل أو خلل فني في جهاز الصرف الآلي
5- إذا كان هناك مشكلة بالبطاقة


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 3 ساعات

وش الجديد طيب

والاتبون بس تنهبون المواطنين لازم ندفع

بدل فاقد او ماشابه ذالك

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