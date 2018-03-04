فتاة تكشف حقيقة نشر الصورة الخاطئة لخطيبة كاظم الساهر

أماني الغامدي(صدى):

كشفت فتاة تٌدعى سارة عن نشر وسائل الإ‘لام للصورة الخاطئة لخطيبة النجم كاظم الساهر الحقيقية ، مؤكده أن الصوةر التي يتم نشرها تعود إليها ” سارة المغربية ” وهي تعمل مهندسة ، أمام خطيبته المعنية فهي ” سارة التونسية ” .

وقد نشرت هذه الفتاة في الآونة الأخيرة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورتها، معلّقة عليها بـ ” انتشر خلال اليومين الماضيين خبر خطوبة الفنان كاظم الساهر على شابة تونسية تدعى سارة.. واختلط على المتابعين الموضوع ظنا أنني الشخصية التي خطبها كاظم الساهر نظرا لتشابه الاسم فقط.. لكن للأسف بعض الوسائل الإعلامية تداولت هذا الخبر على أساس ان الخطبة كانت بيني أنا المهندسة سارة المغربية والفنان كاظم الساهر وعليه وردتني مئات المكالمات والرسائل النصية من قبل أشخاص أعرفهم ولا أعرفهم للمباركة بسبب هذه المصادر الإخبارية المغلوطة.. ” .

