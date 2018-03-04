انقلاب مركبة داخلها أسرة بجبل ” الهدا – الكر “

نايف السالم(صدى):

وقع حادث انقلاب مركبة اليوم الأحد ، كان يستقلها مجموعة أشخاص من عائلة واحدة، حيث انحرفت بهم في بداية أحد منعطفات جبل ” الهدا – الكر ” ، المتجه إلى مكة المكرمة.

وفوجئ عابروا الطريق بانقلاب السيارة العائلية، بجانب الطريق، في بداية طريق الهدا النازل، حيث انقلبت بعد اصطدامها بأحد الأرصفة ، بعد أن تفاجأ قائدها بالمنعطف .

وتمكن ركاب السيارة ، من الخروج من داخلها ، إلا أنهم تعرضوا لحالة من الهلع والرهبة بعد الحادث .

وباشرت الجهات المعنية الحادث ، بعد عصر اليوم ، حيث عملت على تنظيم حركة السير بمساعدة عدد من المواطنين .