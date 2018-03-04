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بالفيديو.. ولي العهد يشيد بالعلاقات ” السعودية ـ المصرية “

بالفيديو.. ولي العهد يشيد بالعلاقات ” السعودية ـ المصرية “
عادل الحربي(صدى):

أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أن علاقة المملكة بمصر علاقة قوية وصلبة في أعمق جذورها.

وقال خلال حديثه لبرنامج الثامنة الذي بتته قناة ” إم بى سي ” في مايو الماضي، إن العلاقة ” السعودية المصرية ” علاقة صلبة قوية في أعمق جذور العلاقات بين الدول لا تتأثر بأي شكل من الأشكال، وتاريخ البلدين دائماً يقفون مع بعض في كل الظروف وفي كل الأوقات.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمدلله رجال تتوكل على الله امدها الله بنصر حماه الله اين ما وطت قدماه الشجاعه والبطوله سماته حماه الله.

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