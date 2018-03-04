بالفيديو.. ولي العهد يشيد بالعلاقات ” السعودية ـ المصرية “
أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أن علاقة المملكة بمصر علاقة قوية وصلبة في أعمق جذورها.
وقال خلال حديثه لبرنامج الثامنة الذي بتته قناة ” إم بى سي ” في مايو الماضي، إن العلاقة ” السعودية المصرية ” علاقة صلبة قوية في أعمق جذور العلاقات بين الدول لا تتأثر بأي شكل من الأشكال، وتاريخ البلدين دائماً يقفون مع بعض في كل الظروف وفي كل الأوقات.
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدلله رجال تتوكل على الله امدها الله بنصر حماه الله اين ما وطت قدماه الشجاعه والبطوله سماته حماه الله.