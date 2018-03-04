” القحطاني ” يؤكد ضرورة رصد التطبيع الإسرائيلي القطري

نايف السالم(صدى):

أكد مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني ، على ضرورة رصد وتحليل التطبيع الإسرائيلي القطري خلال المرحلة الحالية ، للتصدي لأي طعنات قطرية في ظهر الموقف العربي الإسلامي الموحد .

وقال ” القحطاني ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” رصد وتحليل التطبيع الاسرائيلي القطري ضروري للغاية في هذه المرحلة، كعادة السلطة القطرية أن تغرد خارج السرب في مرحلة حساسة في مسار عملية السلام، ووضع الإدارة الأمريكية لثقلها في إنجازها ” .

وتابع قائلًا ” التطبيع القطري وكالعادة طعنة جديدة من تنظيم الحمدين في ظهر الموقف العربي والإسلامي الموحد ” .