بالفيديو.. إدارة الكرة تعلن تطبيق اللائحة على أحمد الفريدي

ماجد محمد(صدى):

‏قررت إدارة كرة القدم تطبيق اللائحة على نجم نادي النصر اللاعب أحمد الفريدي؛ ‏نظير ما بدر منه من تجاوز في اللقاء التلفزيوني الذي أجري معه بعد مباراة الأمس أمام الرائد .

وكان الفريدي قد رد على تغريدة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، والتي سخر فيها الأخير من وزن اللاعب من خلال صورة للفريدي في لقاء المنتخب مع العراق وعلق عليها ” أحمد الفريدي .. مانشستر طااار! “.

وقال الفريدي عقب مباراة فريقه مع الرائد، ” معالي المستشار غرد 3 تغريدات وهذا دليل حرصه ومحبته، أنا فهمتها من منطلق آخر رجل في أعلي قيادة في الرياضة، ومهتم بالفريدي ومن حرصة غرد بهذه التغريدة ” .

وأضاف: أدخل معه في تحدٍ، أنا أراهنه إذا ما نزلت وزني 4 كيلو في عشرة أيام سأعتزل كرة القدم وأعده بالأفضل وأشكره على الاهتمام بي ” .

