صور تخيلية لتحويل 7 سوبر كارز إلى سيارات للطرق الوعرة

متابعات(صدى):

سيارات الطرق الوعرة هي هوايتنا التي لا نمل منها .. فما بالك لو تحولت السوبركار المفضلة لدينا إلى سيارة طرق وعرة جريئة وجذابة؟

هذا ما فعله الموقع الإلكتروني لشركة التأمين الإسترالية Budget Direct، حيث قام بنشر صور لتصاميم تخيلة لما قد تبدو عليه أشهر سبع سوبركارز إذا ما تم تحويلها إلى وحوش للطرق الوعرة.

1- بوجاتي تشيرون

هذا التصميم التخيلي لبوجاتي تشيرون على هيئة سيارة طرق وعرة هو بالتأكيد تصميم مذهل نرغب جميعا في أن يصبح واقعا.

2- دودج تشالنجر SRT ديمون

نعتقد أن مازال هناك تصميم تخيلي أفضل سيتم تصميمه لتشالنجر عن هذا، ولكن حتى الأن هذا التصميم سيفي بالغرض إذا ما عرض علينا تجربته.

3- نيسان GT-R

يأتي هذا التصميم التخيلي ببعض العيوب التي تتضمن عدم تكافؤ نسب مكونات الهيكل الخارجي، ولكن إن تم تعديله قليلا ليشبه إختبارية نيسان 370Zki فلن نستطيع مقاومته.

4- تيسلا رودستر

يعتبر عزم الدوران أحد أسس عالم الطرق الوعرة، لذلك سوف يكون موديل تيسلا الكهربائي بقوة عزمه وحشا على تلك الطرق، لذلك فنحن نأمل أن يفكر إيلون ماسك في تبني هذا التصميم التخيلي كواحد من أفكاره الخارجة عن المألوف.

5- بورش 911 GT2 RS

بالرغم من أن 911 قد شاركت في سباقات الرالي من قبل، إلا أن ذلك التصميم التخيلي لا يفيها حقها بسبب مصداته الضخمة ومصابيحة الأمامية المزدوجة وحتى وضع العجلة الإحتياطية الغير مناسب.

6- جاكوار F-Type

تبدو جاكوار F-Type في رداء الطرق الوعرة وكأنها مستوحاة كليا من إحدى سيارات فيلم Mad Max، الذي استضاف مجموعة فريدة من تصاميم السيارات الجريئة.

7- فيراري 488 GTB

أما هذه الفيراري فتصميمها مميز للغاية، حيث تتناسب أبعادها تماما مع العجلات الضخمة التي أعطتها مظهرا أكثر جرأة وإثارة.

