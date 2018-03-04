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بالفيديو.. رجلان يخلصان كلبهما من أناكوندا ضخمة

بالفيديو.. رجلان يخلصان كلبهما من أناكوندا ضخمة
برازيليا(صدى):

تمكن رجلان برازيليان، من انقاذ كلبهما من قبضة ثعبان أناكوندا ضخم، أمسك به، واعتصره على حافة نهر مجاور للمزرعة، وكان على وشك ابتلاعه، لولا تدخلهما في اللحظة المناسبة.

حيث اجتذب الرجلان الثعبان من ذيله، وأخرجاه لليابسة، ثم بدء أحدهما في توجيه الضربات القوية بعصا خشبية نحو رأس الثعبان، حتى أجبراه على ترك فريسته الذي انطلق غير مصدق بأنه نجى.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43419 ] نشر منذ 2 ساعتين

من يومين وحنا نقرا هاالخبر ,,

.. هم ماخلصوا هم وكلبهم لهاالحين ..!!؟؟

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