بالفيديو.. حسين فهمي يبكي على الهواء

أماني الغامدي(صدى):

انتابت النجم المصري حسين فهمي ، حالة بكاء خلال استضافته ببرنامج ” أنا وأنا ” ، لافتقاده زملائه الممثلين والفنانين الذين رحلوا وخاصةً من كانت تجمعه به صداقة قوية، كاشفاً عن أمنيته بعد الموت.

حيث أنه عند الحديث عن الممثل الراحل نور الشريف يم يستطع فهمي تمالك نفسه وبكى متذكرا أيضا عددا من أصدقائه الفنانين الراحلين، أمثال المخرجرين الكبار حسن الإمام، وبركات، وصلاح أبو سيف، ويوسف شاهين، وكذلك النجمين أحمد زكي، ومحمود عبد العزيز، لافتا إلى أنه شارك جميع هؤلاء النجوم عدة أعمال، وكانت تربطه بهم صداقة قوية يفتقدها الآن.

وأضاف أن رحيلهم يذكره بأنه راحلاً يوماً ما قائلاً: ” هحصلهم في يوم من الأيام ” ، متمنياً بعد رحيله بالقول: ” أرجو زملائي الموجودين حاليا أن يتحدثوا عني بشكل جيد بعد الرحيل ” .

أوضح حسين فهمي، أيضا، أن الراحل نور الشريف، أخبره في آخر لقاء جمعهما أن حياته انتهت، وأنه استمتع بقضائها في الأعمال الفنية الناجحة، ووصف الحديث بينهما حينها بأنه كان “ قاس جدا ” ، لكنه أصر أن يخبره به لكي يفتح قلبه له.