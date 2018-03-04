جمعية آفاق خضراء ووزارة “ البيئة ” يختتمون المخيم البيئي

سعيد العجل(صدى):

اختتمت أمس جمعية آفاق خضراء البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن حملة أنا لا استخدم الحطب المحلي مخيما توعويا يهدف للفت الانتباه لخطورة قطع الأشجار، وعرض بدائل للحطب المحلي.

احتوى المخيم الذي أقيم في منطقة الثمامة العديد من الفعاليات والأنشطة منها ملتقى للجمعيات والروابط البيئية، وأمسيات بيئية ومسابقات للتصوير والرسم البيئي، شارك فيها أكثر من ١٣ متحدثاً، كما تضمن المخيم معرضا مصاحبا شارك في ١٦ مشاركا تركز بالدرجة الأولى على عرض أنواع الحطب والفحم المستورد، وتوزيع عينات مجانية.

وخلال مدة المخيم الذي استمر فترة ٣ أيام، شارك أكثر من ٥٠ شخصا في حملة تنظيف لأحد الأماكن في منطقة الثمامة، كما وزعت الجمعية بالتعاون مع موردي الحطب المستورد مايقارب من ٤ أطنان من الحطب المستورد للحث على تجربته واستخدامه بديلا عن الحطب المحلي، تم كذلك توزيع مايقارب من ٤٠ كيلو من البذور، وأكثر من ١٥٠٠ من شتلة نباتات برية لزوار المخيم مع ارشادات لطريقة زراعتها.

