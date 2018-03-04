الفريق الهندسي يغادر بطولة كرة القدم لوزارة الصحة

سعيد العجل(صدى):

غادر الفريق الهندسي من ديوان الوزارة بالرياض بطولة كرة القدم لدوري وزارة الصحة بعد تعرض الفريق لنقص حاد في عناصره الذين لم يحضروا وذلك بسبب ظروفهم الخاصة فقد خاض الفريق مباراته مساء الأمس السبت ضد فريق صقور الصحة بـ ٧ لاعبين فقط أمام ١١ لاعب مما سبب لهم خسارة ثقيلة بـ ١٨ هدف مقابل هدف وحيد.

وقد أوضح ذلك منسق الفريق الهندسي الكابتن أحمد الخبراني بأن فريقهم تعرض لنقص حاد في عدم حضور معظم اللاعبين بسبب ظروفهم الخاصة مما جعلنا مضطرين اللعب بـ ٩ لاعبين في بداية الشوط الأول ولكن إصابة كابتن الفريق فواز الدوسري في أول عشر دقائق وخروجه مصاباً خارج الملعب وإصابة لاعب الوسط اسلام محمد في بداية الشوط الثاني ومغادرتهم الملعب أثر على اداء الفريق والا لو كان الفريق في كامل جاهزيته لكنا حسم النزال وحققنا البطولة ولكن قدر الله وما شاء فعل.

كما قدم شكره للاعبين الذي حضروا وقدموا كل ما لديهم في سبيل الفوز، وصفاً ما حدث بأنها لعبة كرة القدم لابد من فائز وخاسر متمنياً للفرق الأخرى في جميع المناطق التوفيق والنجاح ، كما شكر الخبراني اللجنة المنظمة ممثلةً بالأستاذ خالد الغامدي على التنظيم الأكثر من رائع وتذليلهم كافة الصعاب والعقبات لنجاح هذه البطولة متمنياً لهم كذاك التوفيق والنجاح .

