” البيئة ” تسجل إصابتين بإنفلونزا الطيور في الخرج وحريملاء

سعيد العجل(صدى):

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة في إنفلونزا الطيور من نوع H5N8، عن تسجيل إصابتين في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في الخرج وحريملاء .

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي جمعت منذ بداية انتشار الفيروس وحتي اليوم بلغ 9785 عينة من جميع مناطق المملكة، مثلت الحالات الإيجابية منها 149 حالة إيجابية، في حين عملت الوزارة على التخلص من 2860 طيراً خلال الـ 24 ساعة الفائتة.

وكشفت وزارة البيئة عن وارود بلاغين إليها خلال الـ 24 ساعة الماضية تعنى بهذا الشأن، فيما أجابت على 15 استفساراً، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.