بالفيديو.. معركة شرسة بين نمر وأنثى دب لحماية صغارها

نيودلهي(صدى):

وثق سائح بحديقة تادوبا الوطنية بولاية ماهاراشترا في الهند ، مقطع فيديو لمعركة شرسة بين نمر وأنثى الدب من فصيلة الدببة الكسولة في الحديقة .

وأظهر مقطع الفيديو ، الدب وشبلها بين مجموعة من الأشجار الرقيقة، أرادا شرب المياه، وتفاجآ بأحد النمور يقترب منهما كثيرا، وعلى الفور اضطرت أنثى الدب أن تخبيء صغيرها وتحاول إبعاد النمر عنهما، مما نتج عنه صراع وحشي شرس بينما دون استسلام من جانب الدبة، مع محاولات عديدة من النمر لإنهاكها.

واستمر الصراع ساعات وسط، سيطرة النمر البري بتوجيه ضربات قاضية بمخالبه وأنيابه للدب، مما أنهكه كثيرا، ولكن فراءه السميك كان له دور كبير في حمايته من الضربات، بجانب قدرة تحمله الكبير، وعدم استسلامه خوفا على صغيره أن يلقى مصيره أيضا، وهذا ما أظهر التعب على النمر في نهاية المطاف وجعله يستسلم أمام الدب الغارق بدمائه.