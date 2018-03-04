فيديو نادر لأطول رجل في التاريخ عام 1940م

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، فيديو نادر للأمريكي ” روبيرت وادلو ” ، الذي كان يعد أطول رجل في التاريخ، والذي توفي بعمر 22 عامًا.

وذكر حساب ” ماضي جميل ” الذي نشر الصورة، عبر موقع ” تويتر ” ، أن الصورة قد تم التقاطها عام 1940 م.