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فيديو نادر لأطول رجل في التاريخ عام 1940م

فيديو نادر لأطول رجل في التاريخ عام 1940م
واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، فيديو نادر للأمريكي ” روبيرت وادلو ” ، الذي كان يعد أطول رجل في التاريخ، والذي توفي بعمر 22 عامًا.

وذكر حساب ” ماضي جميل ” الذي نشر الصورة، عبر موقع ” تويتر ” ، أن الصورة قد تم التقاطها عام 1940 م.


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