فيديو نادر لأطول رجل في التاريخ عام 1940م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، فيديو نادر للأمريكي ” روبيرت وادلو ” ، الذي كان يعد أطول رجل في التاريخ، والذي توفي بعمر 22 عامًا.
وذكر حساب ” ماضي جميل ” الذي نشر الصورة، عبر موقع ” تويتر ” ، أن الصورة قد تم التقاطها عام 1940 م.
الامريكي روبيرت وادلو ..
يعتبر اطول رجل في التاريـخ ..
لكنه توفي وهو بعمر الـ ٢٢ عام عام ١٩٤٠ pic.twitter.com/Al54eQ5Rki
— مــ جميـل ـاضي (@rakansooltaan) March 4, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43420 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب وبعدين ,,؟