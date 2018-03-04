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بالفيديو.. عامل دليفري يتزحلق على بطنه لتوصيل الطعام

بالفيديو.. عامل دليفري يتزحلق على بطنه لتوصيل الطعام
متابعات(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تيوتر ” مقطع فيديو طريفا لموظف دليفري في بريطانيا ينزلق على طريق ثلجي على بطنه في محاولة لتوصيل بعض الدجاج إلى زبون.

ويظهر مقطع الفيديو عامل التوصيل ينزلق أسفل منحدر حاد في لينكولن، ويحمل صندوق الطعام على ظهره، حيث أشاد الجميع ببراعته.

وقال المتحدث باسم شركة ” Deliveroo ” إنه من الرائع رؤية الموظفين يحاولون الاستفادة القصوى من الطقس بالتزلج على الجليد، مضيفا أنهم سيواصلون إغلاق عمليات التوصيل مؤقتا في المناطق التي تعاني الطقس السيئ.

https://twitter.com/esmeyep/status/968856777113600001/video/1

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3941 ] نشر منذ 4 ساعات

عامل دليفري * مخلص ومجتهد بعمله * وشغل الجمجمة ( المخ ) لتوصيل الطلب ** برااافوووو *(^_^)*

[ عدد التعليقات: 43419 ] نشر منذ 2 ساعتين

مخلص لصاحب الطلب ,,

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