اتهام أفعى وعصابة قرود بسرقة ملايين الجنيهات

أبوجا(صدى):

خطفت الحيوانات في نيجيريا الأضواء إليها عقب انتشار أخبار سرقات ملايين الجنيهات من قبل أفعى وعصابة من القرود .

وفقا لوسائل إعلام نيجيرية، تم إيقاف موظفة مبيعات من عملها في فبراير بعدما زعمت أن ثعبانا ابتلع 36 مليون نايرا أي ما يقرب من 100 ألف دولار.

وبعد أسابيع قليلة، كان عضو مجلس الشيوخ في موضع سخرية بعد ادعاءات أن عصابة من القرود سرقت 70 مليون نايرا- نحو 195 ألف دولار- من مزرعة.

وذكرتوسائل الإعلام ن أنه في الحالة الأولى تم رفض دعوى السيدة وإيقافها عن عملها بعد جلسة تأديبية، أما في الادعاءات الثانية، فقد كان عضو مجلس الشيوخ يدافع عن زميل متهم باختلاس الأموال.