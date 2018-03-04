كتالونيون يتظاهرون لتأييد الوحدة مع إسبانيا والاتحاد الأوروبى

مدريد(صدى):

قام آلاف المواطنين، اليوم الأحد، بتنظيم مظاهرات حاشدة فى شوارع مدينة برشلونة، فى إقليم كتالونيا الإسبانى، للتأكيد على دعمهم لبقاء الإقليم تحت سلطة المملكة الإسبانية، وأن تستمر عضوية الاتحاد الأوروبى.

وحمل المشاركون فى مظاهرات نظمتها حركة تبارنيا، أعلام إسبانيا، والاتحاد الأوروبى.

وجدير بالذكر أن البرلمان الكتالونى، تبنى، الخميس الماضى، مذكرة اتهم فيها سلطات مدريد بنزعة ” سلطوية ” ، فيما دافع عن ” شرعية ” المطالب بالاستقلال كارلس بوجديمونت، الرئيس الإقليمى الذى أقالته السلطات الإسبانية.

وأشار بوجديمونت، الذى يواجه الاعتقال فى حال عودته من بلجيكا إلى إسبانيا، ” أبلغت رئيس البرلمان الكتالونى أن لا يقدم ترشيحى مؤقتًا كرئيس ” ، فيما تقترح مجموعته ترشيح جوردى سانشيز، رئيس أحد التشكيلات الانفصالية القابع فى السجن حاليًا.