العيسى يكلف سارة الخولي وكيلا لجامعة أم القرى لشؤون الطالبات

حسين العلي(صدى):

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً بتكليف الدكتورة سارة بنت عمر بن فتحي الخولي وكيلةً لجامعة أم القرى لشؤون الطالبات لمدة ثلاث سنوات .

ويأتي قرار وزير التعليم مساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م فيما يتعلق بالمراءة وشؤونها وبما تحظى به من عناية ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، حيث حظيت المراءة السعودية بدعم عبر تنمية مواهبها وقدراتها وطاقاتها وتمكينها من المشاركة الفاعلة على مستوى أتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص .

وقد هنأ مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس ، الدكتورة سارة الخولي بمناسبة تكليفها وكيلةً للجامعة لشؤون الطالبات ونيلها ثقة معالي وزير التعليم للقيام بخدمة وطنها ومجتمعها في هذا الموقع القيادي خدمة لكيان لمنسوبات الجامعة من الطالبات وعضوات هيئة التدريس والموظفات ، مثمناً معاليه الدعم الذي توليه ولاة الأمر –أيدها الله – لسيدات هذا الوطن بكافة شرائحهن للمساهمة والمشاركة بدورهن في التنمية الوطنية الشاملة ، معرباً عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور محمد بن أحمد العيسى على هذه الخطوة المستمدة من رؤية المملكة 2030 ، متمنياً التوفيق والسداد للدكتورة سارة الخولي لخدمة المجتمع الجامعي .

بدورها عبرت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتور سارة الخولي عن بالغ شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة – وفقها الله – على دعمها وتمكينها للمراءة السعودية ومنحها للمكانة التي تليق بها ، معتبرةً قرار معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى يصب في هذا التوجه الحكيم ، مثنيةً على ثقة معاليه في شخصها لتولي مهام وكالة الجامعة لشؤون الطالبات ، كما عبرت عن شكرها لمعالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس لدعمه ومساندته لها حين توليها لعدد من المهام بالجامعة.