مدارس العرب العالمية تعلن عن وظائف إدارية وتعليمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدارس العرب العالمية عن توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للرجال والنساء في العديد من التخصصات.

وأوضحت المدارس أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:

– معلم رياضيات صفوف عليا: تشترط في المتقدمين الحصول على خبرة تفوق 3 سنوات، وإتقان اللغة الإنجليزية، وأن يكون قد سبق له التدريس في المدارس الأهلية والأجنبية.

– مساعدة معلمة: نقدم الأولوية للسعوديات أو من أم سعودية أو مقيمة نظامية، ويشترط إتقان اللغة الإنجليزية، وتشترط خبرة لا تقل عن سنتين.

– مربية حضانة:نقدم الأولوية للسعوديات أو من أم سعودية أو مقيمة نظامية، ويشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

– موظفة استقبال: الوظائف للسعوديات فقط، ويشترط إتقان اللغة الإنجليزية، وتشترط في المتقدمين خبرة سنتين على أقل تقدير.

ودعت المدارس الراغبات في التقديم إلى إرسال السير الذاتية باللغتين على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]