مدارس العرب العالمية تعلن عن وظائف إدارية وتعليمية شاغرة
أعلنت مدارس العرب العالمية عن توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للرجال والنساء في العديد من التخصصات.
وأوضحت المدارس أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:
– معلم رياضيات صفوف عليا: تشترط في المتقدمين الحصول على خبرة تفوق 3 سنوات، وإتقان اللغة الإنجليزية، وأن يكون قد سبق له التدريس في المدارس الأهلية والأجنبية.
– مساعدة معلمة: نقدم الأولوية للسعوديات أو من أم سعودية أو مقيمة نظامية، ويشترط إتقان اللغة الإنجليزية، وتشترط خبرة لا تقل عن سنتين.
– مربية حضانة:نقدم الأولوية للسعوديات أو من أم سعودية أو مقيمة نظامية، ويشترط إتقان اللغة الإنجليزية.
– موظفة استقبال: الوظائف للسعوديات فقط، ويشترط إتقان اللغة الإنجليزية، وتشترط في المتقدمين خبرة سنتين على أقل تقدير.
ودعت المدارس الراغبات في التقديم إلى إرسال السير الذاتية باللغتين على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]
اترك تعليقاً