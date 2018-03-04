وظائف نسائية شاغرة بمتجر ” ألفا “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة فواز الحكير، عن رغبتها في تشغيل موظفات نساء؛ وذلك للعمل في متجر الفا المختص، ببيع منتجات، وذلك وفقًا المسميات التالية:

Store Manager-

Technical support-

Saleswoman-

وأوضحت الشركة، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، والتي جاءت كالتالي:

– الوظائف للسعوديات فقط

– يشترط في المتقدمات اللباقه وحسن المظهر

– يشترط في المتقدمات مؤهل جامعي على اقل تقدير

– إتقان اللغة الإنجليزية.

كما ذكرت الشركة، المزايا الخاصة بالوظيفة: ” الدوام 8 ساعات باليوم، الراتب يتراوح ما بين 6000 لـ 10000 ، تستفيد الموظفات من تأمين طببي ” .

وناشدت الراغبين في الالتحاق، بهذه الوظائف، التوجه لإدارة الموارد البشرية، في شارع التحلية خلف ” زارا ” بجانب مركز الطبابه، مع احضار السيرة الذاتية، منوهة أن مواعيد المقابلات الشخصية، من الاحد ٤ مارس الى الثلاثاء ٦ مارس، من الساعه ١٠ صباحًا وحتى الساعة ٢ ظهرًا.