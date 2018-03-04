وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الجامعة، بمدينة الرياض، وفروعها في محافظة جدة.

جاء ذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– ممرض قانوني ثاني- عيادة (الرياض)

– صيدلي أول (الرياض)

– أخصائي سحب الدم (الرياض)

– فني صيدلة أول (الرياض)

– مساعد صيدلة (الرياض)

– موضح طبي ثاني (الرياض)

– منسق الأقسام الإكلينيكية (الرياض)

– فني مهني ثاني (وظيفتين/ جدة)

– فني مهني أول (عدد 3 وظائف/ جدة)

– فني سمعيات ومرئيات أول (الرياض)

فيما أشارت الجامعة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الخميس الموافق 13 جمادى الثانية 1439هـ، والتقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 13 شعبان 1439هـ.

كما أوضحت الجامعة، أنه يمكن التقديم، ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي: هنا .