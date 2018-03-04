وظائف شاغرة للنساء بشركة عاملة في مجال الحلويات والمعجنات بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عاملة في مجال الحلويات والمعجنات عن حاجتها لموظفات تعبئة وتغليف، وذلك للعمل مع الشركة بالعاصمة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف للسعوديات فقط، كما يشترط في المتقدمات الحصول على ثانوية عامة على أقل تقدير، وأن يتراوح عمر المتقدمات ما بين 18 إلى 30 سنة، والجدية في العمل، وألا تكون طالبة.

وأشارت الشركة إلى أنها توفر العديد من المزايا، والتي تتمثل في: راتب أساسي بالإضافة لبدل نقل وبدل سكن، وتستفيد الموظفات من تأمين طبي و من يومين إجازة أسبوعية.

ودعت الراغبات في العمل مع الشركة ممن انطبقت عليهن الشروط إلى إرسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان : [email protected] .