مصادرة مخدرات بقيمة 15 مليون يورو في اليونان

أثينا(صدى):

تمكنت قوات خفر السواحل اليونانية، اليوم الأحد، من مصادرة 1.3طن من المخدرات تقدر قيمتها بـ 15 مليون يورو كانت على سفينة صيد ترفع علمًا أجنبيًا قبالة جزيرة كريت اليونانية.

وأوضحت مصادر أنه تم ضبط طاقم السفينة المكون من أربعة أشخاص، وأطلقت السلطات اليونانية العملية بعدما أخطرتها الجمارك الفرنسية بأن السفينة ” سيلين ستار ” ربما تحمل حمولة غير شرعية.

وأشارت إلى إن السفينة أبحرت من سوريا وحاولت الفرار من السلطات اليونانية إلا أنه تمت مرافقتها حتى ميناء ” ليرابترا ” حيث تم اكتشاف حمولة المخدرات هناك، وشارك فى العملية أربع سفن دورية تابعة خفر السواحل بالإضافة إلى طائرتين تنتمى إحداها لوكالة حماية الحدود الأوروبية ” فرونتكس ” .