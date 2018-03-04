وظائف شاغرة بشركة مقاولات في جازان
أعلنت شركة مقاولات مبانى بمنطقة جازان، عن توفر فرص وظيفية، طبقًا للمسميات التالية:
– مدير مشروع.
– مدير برمجة تخطيط.
– مهندس موقع.
– مهندس تخطيط.
– مهندس برمجة وتخطيط.
– مهندس مكتب فني.
– مدير جودة.
– مدير إدارة السلامة.
– مفتش سلامة.
– مساح.
– حاسب كميات ورسام.
– مراقب تشطيبات.
– مراقب كهرباء وسباكة.
– رئيس حسابات.
– مدير مشتريات.
– مسؤول شؤون موظفين.
– محاسب.
– سكرتير تنفيذي.
– إداري.
وذلك على أن يتم التقديم، من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .
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