وظائف شاغرة بشركة مقاولات في جازان

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مقاولات مبانى بمنطقة جازان، عن توفر فرص وظيفية، طبقًا للمسميات التالية:

– مدير مشروع.

– مدير برمجة تخطيط.

– مهندس موقع.

– مهندس تخطيط.

– مهندس برمجة وتخطيط.

– مهندس مكتب فني.

– مدير جودة.

– مدير إدارة السلامة.

– مفتش سلامة.

– مساح.

– حاسب كميات ورسام.

– مراقب تشطيبات.

– مراقب كهرباء وسباكة.

– رئيس حسابات.

– مدير مشتريات.

– مسؤول شؤون موظفين.

– محاسب.

– سكرتير تنفيذي.

– إداري.

وذلك على أن يتم التقديم، من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .