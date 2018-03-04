أودي S7 سبورت باك 2019 تظهر بدون تمويهات قبل تدشينها

متابعات(صدى):

ظهرت أودي S7 سبورت باك 2019 الجديدة كلياً في دولة الدنمارك بدون تمويهات.

مقارنة بالقياسية A7، فإن S7 أكثر عدوانية بالواجهة الأمامية والخلفية ويتضمن ذلك لمسات جريئة بالمقدمة مع الإبقاء على مجموعة مستشعرات بالشبك الأمامي لتفعيل الأنظمة المساعدة للسائق، إضافة مشتت هواء خلفي، عادم دائري الشكل.

لم تتوفر صور للداخلية، ولكن من المؤكد أن المقصورة هي نفسها التي رأيناها في A7 مع تغييرات محدودة على مقاعد رياضية.

لم يتم تأكيد أي مولد طاقة ستستخدمه S7، لكن هنالك شائعات تقول أن المحرك إما سيكون تيربو مزدوج 2.9 لتر 6 سلندر نفسه المستخدم في بورش باناميرا 4S بقوة 440 حصان، أو 4 لتر 8 سلندر بقوة 460 حصان.

لا نعلم متى سيتم تدشينها، ولكن بما أن نموذج S7 سبورت باك بالصور إنتاجي فذلك يعني أن الموعد قريب للغاية، ربما في معرض جنيف للسيارات 2018.