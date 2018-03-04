حرس الحدود ينقذ عائلة علقت سيارتها بـ ” الوحل ” في القطيف

نايف السالم(صدى):

أنقذ رجال حرس الحدود بقطاع القطيف، مساء أمس السبت، عائلة علقت سيارتها بالوحل، بالقرب من شاطئ دارين، بالمنطقة الشرقية.

حيث قال النقيب أحمد العتيبي، المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، أنه أثناء قيام الدورية الساحلية بعملها، لاحظت وجود سيارة عالقة بالوحل، بالقرب من الشاطئ، أثناء ارتفاع مستوى مياه البحر.

وأشار ” العتيبي ” ، إلى أنه قد تم إخلاء المركبة من الأشخاص على الفور، وإخراج السيارة من الموقع والتأكد من سلامتهم جميعاً، فيما غادروا الموقع وهم بصحة جيدة.

كما أهاب المتحدث الإعلامي، بجميع المتنزهين، أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.