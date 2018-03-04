” الإذاعة والتلفزيون ” توقع عقود إنتاج أعمال محلية لعرضها برمضان

عادل الحربي(صدى):

قامت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الأحد، بتوقيع عقود إنتاج، عدد من الأعمال المحلية، مع عدد من المؤسسات والشركات الوطنية؛ وذلك لعرضها خلال شهر رمضان المبارك وبعده، بحضور مدير عام القناة السعودية خالد مدخلي، والمشرف العام على الشؤون المالية رشيد العتيبي، والمشرف على الشؤون القانونية ريان الجفير.

وتشمل هذه الأعمال، المسلسل الرمضاني ” شير تشات ” ، بطولة راشد شمراني، وفايز المالكي وحسن عسيري، ونخبة من نجوم التواصل الاجتماعي، الذين سيطرحون هذا العام حلقات درامية قصيرة، عن المستجدات في المجتمع السعودي، بقالب كوميدي.

ويأتي العمل الرمضاني الكوميدي ” حالتنا حالة ” ، للفنان الكوميدي خالد الفراج، الذي سيتناول في كل حلقة نمط من الأنماط الاجتماعية المحلية، ولكن بطريقته المعتادة والساخرة، أما مسلسل الانيميشين ” أبو ملوح ” ، الذي وقع عقده محمد آل طالب مدير شركة نيوتك، فسيركز هذا العام، على رصد المزيد من الظواهر الاجتماعية السلبية، بحضور الشخصية المساندة خفيفة الظل ” أبو سهتل ” في حين سيجمع مسلسل ” اختراق ” ، نجوم الدراما التلفزيونية المحليين، كعبدالمحسن النمر وطلال السدر.

ويجدر الإشارة، إلى أن توقيع تلك العقود، تأتي استكمالاً للعقود الحصرية، التي تم إنجازها مع عدد من المؤسسات والشركات الفنية، كعقد العمل الرمضاني المحلي ” بدون فلتر ” ، للفنان عبدالله السدحان، وعقد المسلسل الرمضاني ” عوالم خفية ” ، للنجم عادل إمام، وعقد مسلسل ” بالحجم العائلي ” للنجم يحيى الفخراني.

ويأتي توقيع عقود تلك الأعمال استكمالاً للعقود الحصرية التي تم إنجازها مع عدد من المؤسسات والشركات الفنية ، كعقد العمل الرمضاني المحلي “بدون فلتر”، للفنان عبدالله السدحان، وعقد المسلسل الرمضاني “عوالم خفية” للنجم عادل إمام، وعقد مسلسل “بالحجم العائلي” للنجم يحيى الفخراني.