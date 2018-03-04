بالفيديو.. العواد: نجاح توطين الصناعات العسكرية يعكس الاهتمام الكبير من القيادة

عادل الحربي(صدى):

قال وزير الثقافة والإعلام، عواد بن صالح العواد، اليوم الأحد، أن نجاح توطين الصناعات العسكرية في المملكة؛ يعكس الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة2030.

ونشر وزير الثقافة والإعلام، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير على ” تويتر ” مقطع فيديو، معلقًا: ” نجاح توطين الصناعات العسكرية في بلادنا يعكس الاهتمام الكبير والدعم السخي من القيادة الرشيدة، لتحقيق رؤية السعودية2030 ” .