وفاة معلمتين وإصابة أخرى في حادث تصادم بصبيا

تركي السالم(صدى):

وقع حادث تصادم، اليوم الأحد، بين سيارتين ” أنوفا ” و ” كامري ” على الخط الرابط بين العالية والسلامة السفلى بمحافظة صبيا.

وأسفر الحادث عن وفاة معلمتين وإصابة معلمة ثالثة، وتم نقل المتوفيتين والمصابة لمستشفى بيش العام وقد باشر الهلال الأحمر ببيش الحادث مع الجهات الأمنية.

وكانت غرفة العمليات تلقت ظهر اليوم بلاغًا عن حادث تصادم على الطريق الذي يربط قرية السلامه مع مركز العالية التابع لمحافظة صبيا، وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وعند وصول الفرق وجدت أربع حالات منها حالتين متوفية في الموقع قبل وصول الفرق وحالتين منها واحدة إصابتها بسيطة تم علاجها في الموقع واخلي سبيلها بعد التأكد من سلامتها الصحية.