ندوة بعنوان ” المرأة السعودية .. تطلعات وتحديات ” في القطيف

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام، اليوم الأحد، عن قيام منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف، ، بعقد ندوة حوارية بعنوان: ” المرأة السعودية: تطلعات وتحديات، موقع المرأة ودورها في الرؤية الوطنية ” ، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك في مقره يوم الثلاثاء القادم، وتشارك فيها الدكتورة زينب الخضيري.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم على هامش الندوة، تكريم جمع من القيادات الإجتماعية النسوية، كما سيعرض فيلم قصير حول المرأة.

فيما ذكرت الوزارة، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع ” تويتر ” ، أنه سيتم في ختام الندوة التي تأتي ضمن نشاطات المنتدى في موسمه الـ (18) الحالي، تكريم عدداً من القيادات الاجتماعية النسوية بالمملكة.