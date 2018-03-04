منظمة إسرائيلية تقر ببناء 40% من قبور المستوطنين على أراض خاصة

القدس المحتلة(صدى):

أقرت منظمة ” كيريم نافوت ” الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن 40% من قبور المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، تم بنائها على أراض ملكية خاصة .

وأوضحت المنظمة، أن مصدر بيناتها هو طبقات رسم الخرائط الجغرافية للإدارة المدنية، حيث كشفت الخرائط عن أن ما لا يقل عن 33 مقبرة يهودية منتشرة فى أنحاء الضفة الغربية وبعضها صغيرة جداً، هي لمجتمعات صغيرة من المستوطنين، وبعضها إقليمي حيث دفن بها المئات.

وأشار التقرير إلى أن ما يزيد عن 600 قبر في أكثر من 10 مستوطنات بنيت على أراض فلسطينية خاصة منها أراض تم الاستيلاء عليها من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأوضح التقرير أن 1400 مستوطن دفنوا في تلك المقابر ومعظمها بنيت على أراضي صادرها الاحتلال، وتم بناء مقبرتين رئيسيتين في الخليل وكفر عتصيون على أراضٍ اشتراها اليهود قبل عام 1948.

وأضافت أن القبور بنيت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من مستوطنات ” بيت إيل، وعوفرا، وبساجوت، ومعاليه ميشماش، وألون موريه، وكريات أربع ” .

ولفت التقرير، إلى أن التقبور بنيت في أراضٍ تم مصادرتها بحجج أمنية وبعضها يتم بناؤها على بعد مئات الأمتار من منازل المستوطنين داخل تلك المستوطنات بهدف ألا يتم إزالتها أو أن يتم إعادة تسليم الأراضي لأصحابها الفلسطينيين.