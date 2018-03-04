مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

عادل الحربي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 42.31 نقطة ليقفل عند مستوى 7368.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 132 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 87 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك, وساكو, ومسك, وعسير, والأبحاث والتسويق الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات مشاركة ريت, والتموين, والخزف السعودي, والصحراء, وسيسكو, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 5.07% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وسابك, وكيان السعودية, والطيار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والطيار، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 2.91 نقطة ليقفل عند مستوى 3155.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 29 ألف سهم تقاسمتها 103 صفقات.