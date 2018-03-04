بيان من الديوان الملكي: سمو ولي العهد يغادر لزيارة مصر

نايف السالم(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

بيان من الديوان الملكي

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأحد 16 / 6 / 1439هـ الموافق 4 / 3 / 2018م لزيارة جمهورية مصر العربية، وذلك استجابة للدعوة المقدمة لسموه من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، يلتقي خلالها بفخامته، وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.