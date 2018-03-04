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رئيس البرسا: سننتصر على أتلتيكو مدريد

رئيس البرسا: سننتصر على أتلتيكو مدريد
نواف السالم(صدى):

قال رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، إن الفريق وضعه جيد جدًا، قبل موقعة أتلتيكو مدريد المقررإقامتها اليوم، في إطار الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

وأضاف ” لابورتا ” : ” نحن قريبين لتحقيق الثلاثية، أرى بأن البارسا سينتصر على اتليتكو مدريد وسيقترب من حسم الليغا “.

وعن بيب غوارديولا قال: ” بالنسبة لغوارديولا، ودعمه للسجناء الكتلان فهو تصرف نبيل وأنا أدعمه وبقوة “.

وفيما يتعلق برحيل نيمار دا سيلفا قال :” إما نيمار ورحيله للريال فالكثير مؤمن أن باريس مجرد محطه لرحيله “.


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