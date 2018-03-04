” يوتيوب ” يفعل خدمة جديدة لمشاهدة الفيديوهات ” بدون إنترنت “

واشنطن(صدى):

أعلنت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي ” يوتيوب ” ، عن بدء تفعيل خدمة ” يوتيوب جو ” ، والتي ستمكن المستخدمين الذين لا تتوفر لديهم خدمة إنترنت سريعة، في نحو 125 دولة، من الإطلاع على مقاطع الفيديو التي يتم نشرها بالموقع.

حيث تهدف شركة ” يوتيوب ” ، المملوكة لشركة جوجل العملاقة، من وراء تفعيل هذه الخدمة، إلى تعزيز حضورها في الدول النامية، لا سيما تلك التي تعاني من سرعات إنترنت ضعيفة، وتوسيع قاعدة مستخدمي الشبكة.

فيما وضعت ” يوتيوب ” قيودًا على استخدام خدمتها الجديدة، من بينها أنه لا يمكن تنزيل مقاطع الفيديو إلا باستخدام تطبيق الهاتف الذكي، كما لا يمكن تحميل أي فيديو على أي كمبيوتر مكتبي.

بالإضافة لذلك، ستكون مقاطع الفيديو المشمولة بالخدمة الجديدة، متاحة للمشاهدة لمدة 48 ساعة فقط، ما لم تتصل بالإنترنت خلال تلك الفترة، فيما ستكون بعض مقاطع الفيديو غير متوفرة للتشغيل بدون اتصال.

أما في حالة توفر تلك الخدمة في بلدك، يمكنك أن تجد زر ” تحميل جديد ” بجوار علامات الإعجاب أو عدم الإعجاب، والذي سيسمح لك بتحميل المقطع لمشاهدته فيما بعد.