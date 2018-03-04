بالفيديو.. زوجة تغدق عشيقة زوجها بالمال

متابعات(صدى):

أثارت زوجة تٌدعى ” بو ديندي ” ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مقطع فيديو وهي تلقى المال في اتجاه سيدة يعتقد أنها صديقتها تجلس على السرير بعدما اكتشفت خيانة زوجها معها.

واعتقدت ديندي إن صديقتها فعلت ذلك من أجل المال، ووجدت أن هذه الأموال تكفيها لشراء المنزل والطعام.

ورغم أن اللجنة المعنية بالعنف ضد المرأة وجدت سلوك ويندي غير لائق، خاصة أنها هاجمت الضحية ودافعت عن زوجها باستماتة، فإن بعض مستخدمي الإنترنت وجدوا أن عشيقة الزوج تستحق ما فعلته ويندي، كما أنها يجب أن تهاجم زوجها.