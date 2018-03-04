العاملة الفلبينية المقتولة في الكويت تدفن بمسقط رأسها

خالد الظفيري(صدى):

بعد أن تم تعذيبها، على يد مخدوميها، الزوج اللبناني وزوجته السورية في الكويت، ومن ثم إخفاء جثتها في ” فريزر ” لنحو عامين، وإعادة بقاياها من الكويت إلى مانيلا، حيث دُفنت العاملة الفلبينية المقتولة في الكويت، جوانا_ديمافيليس، أمس السبت، أخيرًا في مقبرة بمسقط رأسها.

ومن الجدير بالذكر، أن حوالي 2000 شخص، شارك في القداس الذي أُقيم للعاملة الراحلة، وكذلك في الموكب الذي رافق نعشها، إلى مرقده الأخير، وارتدى المشاركون قمصانًا بيضاء مكتوب عليها ” العدالة لجوانا ” .

ومن بين الذين شاركوا، بجنازة ” ديمافيليس ” ، ، وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، ورئيس إدارة رعاية العاملين بالخارج، هانز كاكداك.

وفي هذا السياق، قال الوزير الفلبيني، أن نفقات نقل الأسرة؛ لحضور جلسات المحاكمة، في الكويت، سوف تتحملها الحكومة الفلبينية.

كما صرح الوزير، أن الحكومة ستفي بوعدها، باسترداد أرض الأسرة، التي تم رهنها، وهو أحد الأسباب التي دفعت ” ديمافيليس ” إلى السفر للعمل بالخارج.

يُذكر أن العاملة الفلبينية، دُفنت في مقبرة جزيرة ” العذراء ” ، في بلدية سارة بإقليم ” إيلويلو ” ، وتحملت السلطات الفلبينية كافة تكاليف الجنازة.