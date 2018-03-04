السعوديون في المركز الثاني لأعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي في شهر

حمود العنزي(صدى):

احتل السعوديون، المركز الثاني عالمياً بأعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، بعد الهند التي احتلت المرتبة الأولى، وذلك في شهر يناير 2018.

وسافر من المواطنين السعوديين عبر مطار دبي الدولي 823 ألف مسافر، ومن الهند 1.1 مليون مسافر، حيث شهدت أعداد المسافرين عبر المطار تراجعاً بنسبة 1% إلى 7.9 مليون مسافر في يناير الماضي، مقارنةً مع 8 ملايين مسافر في يناير 2017.

وشهدت أعداد المسافرين الدوليين عبر المطار، ارتفاعاً إلى 88.2 مليون مسافر خلال 2017، مقابل 83.6 مليون مسافر في 2016، بزيادة 5.5%.