ساما: 1.43 مليون ريال قيمة عمليات استبدال العملة بالجنادرية و100 ألف زائر

علي القحطاني(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، أن جناحها في مهرجان الجنادرية 32 دشَّن ركن خاص بالخدمة الذاتية لاستبدال الفئات النقدية الكبيرة إلى فئات نقدية صغيرة ومعدنية.

وأوضحت في بيان لها، أن مجموع عمليات الاستبدال التي تمت من خلال أجهزة الخدمة الذاتية من قبل زوار الجناح، بلغ 5500 حركة بمبلغ يقارب 1.430 مليون ريال، موزع على نحو 12285 قطعة معدنية من فئة الريال، و4605 قطع معدنية فئة الريالين بإجمالي مبلغ مصروف 9210 ريالات، و96878 ورقة نقدية من فئة الخمسة ريالات بإجمالي مبلغ مصروف 484390 ريالاً، و92321 ورقة نقدية من فئة العشرة ريالات بإجمالي مبلغ مصروف 923210 ريالات.

وأضافت أن عمل قسم أجهزة الصرف الآلي بشعبة الإشراف على مراكز وعمليات النقد في مؤسسة النقد بشكل مستمر على تحسين أداء الخدمة وحل أي إشكالات قد تطرأ على تلك الأجهزة خلال فترة المهرجان حيث فاقت نسبة إتاحة الأجهزة 99 %.

كما لفتت إلى أنه تم تقديم ركناً خاصاً بالأطفال الزائرين للمهرجان للتعريف بالعملات الورقية والمعدنية الحالية من خلال مشاركة كل طفل في رسم وتلوين أشكال للعملات المعدنية واستخدامها، مع شرح مبسط للتعريف بالعملة المعدنية الجديدة، إلى جانب تعزيز ثقافة الادخار لدى الأطفال. حيث شهد الجناح مشاركة أكثر من ستة آلاف طفل وطفلة في فعالية الرسم والتلوين.

و تجاوز إجمالي زوار الجناح بمختلف فئاتهم منذ افتتاح أبواب الجنادرية أمام الجمهور حتى اختتام فعالياته يوم الأربعاء الماضي أكثر من 100 ألف زائر وزائرة.