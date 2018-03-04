بالفيديو.. رجل أمن وشبان يحاولون السيطرة على شخص بحالة غير طبيعية بتبوك

محمود البلوي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تدخل عدد من الشبان بتبوك، لمساعدة رجل أمن للسيطرة على شخص في حالة غير طبيعية، كان يتجول في إحدى محطات الوقود.

وأوضح الفيديو رجل الأمن وهو يحاول الإمساك بأحد الأشخاص؛ فيما كان الشخص يقاوم ويرفض الانصياع له، وذلك قبل أن يهب شابان أشير إلى أنهما حارسا أمن، ومن ثم انضم إليهما آخرون وقاموا بمساعدة رجل الأمن.

وأعرب عددٌ من المعلقين على الفيديو عن تقديرهم لما أقدم عليه الشبان، واندفاعهم لتقديم العون لرجل الأمن، والسيطرة على الشخص.